Im Jahr 2022 wurden in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes rund 739.000 Kinder geboren. In Westdeutschland sank dabei die Zahl der Kinder im Vorjahr um 4,5 Prozent, in Ostdeutschland sogar um 10,4 Prozent. Auch das Bundesamt sieht einen der Gründe in der geringer werdenden Zahl an Frauen zwischen Mitte 20 und Anfang der 30er Jahre.