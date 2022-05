In Thüringen ist am Sonntag vielerorts an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren erinnert worden. Dabei wurde auch der gefallenen sowjetischen Soldaten gedacht. Mit 27 Millionen Toten beklagte die Sowjetunion mehr Opfer als jedes andere Land. Diese stammten nicht nur aus Russland, sondern unter anderem auch aus der Ukraine oder Weißrussland.

Die Erinnerung wird nach Angaben der Kriegsgräberfürsorge Thüringen durch den Ukraine-Krieg überschattet. Deshalb wies Geschäftsführer Henrik Hug darauf hin, dass in den Gräbern nicht nur Soldaten, sondern auch Zwangsarbeiter, darunter Frauen und Kinder, beerdigt sind.

Blumen und Kränze am sowjetischen Ehrenmal in Erfurt

Auf dem Erfurter Hauptfriedhof legten am Sonntag Vertreter verschiedene gesellschaftlicher Organisationen Blumen am sowjetischen Ehrenmal nieder und hielten eine Schweigeminute ab. Danach ergriff Reinhard Schramm von der jüdischen Landesgemeinde das Wort: Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine füge beiden Völkern große Wunden zu, sagte Schramm.

Schon jetzt müsse darüber nachgedacht werden, wie man nach dem Krieg miteinander umgehe. Völkerhass und Nationalismus dürften in Europa nicht bestimmend sein.

Jenaer Oberbürgermeister erinnert an Kriegsopfer der Ukraine

In Jena erinnerte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (Bildmitte) an die Kriegsopfer der Ukraine. Bildrechte: Stadtverwaltung Jena

In Jena gedachten vor der Stadtkirche Stadtratsmitglieder, Bürgerinnen und Bürgern sowie Oberbürgermeister Thomas Nitzsche der Ereignisse vor 77 Jahren. In seiner Rede forderte Nitzsche dazu auf, über den Ereignissen in der Ukraine die Opfer und Leistungen zur Niederschlagung Nazi-Deutschlands nicht geringzuschätzen. Dabei stellte er heraus, dass die Ukraine schon damals einen hohen Blutzoll zahlte.

"Die Ukraine verlor im deutschen Vernichtungskrieg ein Viertel der Bevölkerung", erinnerte Nitzsche. "Die menschlichen und materiellen Opfer der Ukraine im Zweiten Weltkrieg werden umso schmerzlicher, ja machen wütend, wenn man die Bilder des russischen Angriffskriegs sieht." Darüber hinaus bedankte er sich für die große Hilfsbereitschaft der Jenaer Bürger und Bürgerinnen, die geflüchtete Menschen aufnehmen und ihnen in der Zeit des Krieges ein Zuhause bieten.

Russland beschmutzt das Andenken der sowjetischen Befreier

Der Zweite Weltkrieg kostete insgesamt rund 60 Millionen Menschen das Leben. Der Direktor der Gedenkstätte Buchenwald, Jens-Christian Wagner, bezeichnete das Gedenken in diesem Jahr als Balance-Akt. Er sieht das Andenken der einst für die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus kämpfenden Sowjetsoldaten durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beschmutzt.

"Es sollte nach Möglichkeit verhindert werden, dass russische Regierungsvertreter diese Veranstaltungen für ihre Zwecke kapern", sagte Wagner. Vielmehr sollten Geflüchtete aus der Ukraine eingeladen werden. Jens-Christian Wagner, Direktor der Gedenkstätte Buchenwald Bildrechte: dpa

Gedenken in vielen Thüringer Städten