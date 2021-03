Buchenwald und Mittelbau-Dora Gedenken an KZ-Befreiung findet überwiegend online statt

Zentrale Gedenkfeier als Livestream

Zum 76. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora ist im Unterschied zum vergangenen Jahr wieder ein zentrales Gedenken geplant. Bei der gestreamten Veranstaltung im deutschen Nationaltheater am 11. April werden neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwei Überlebende dabei sein: Éva Fahidi-Pusztai aus Budapest und Alex Hacker aus Toronto. Deren Reden werden dann in sechs Sprachen übersetzt, sodass alle Angehörigen und Überlebenden, die aus aller Welt zugeschaltet sind, sie verstehen. Am 11. April sollen dann außerdem in der Gedenkstätte Buchenwald und am 12. April in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora Kränze niedergelegt werden. Auch das soll live im Internet gestreamt werden.

Zahlreiche Online-Angebote auf einer Seite im Internet

Darüber hinaus soll es zahlreiche Online-Angebote geben. Die Planungen dafür sind rechtzeitig schon im letzten Sommer gestartet. Es wurde eine Website zum Gedenken aufbereitet: www.liberation.buchenwald.de. Auf dieser werden nach und nach die verschiedenen Veranstaltungen freigeschaltet. Ab dem 11. April soll es zum Beispiel eine Seite geben, auf der es Videostatements von Überlebenden gibt, erklärt Gedenkstättenleiter Karsten Uhl: "Die sagen dort sehr prägnant, was zum einen sie mit dem Tag der Befreiung verbinden, aber was er für sie auch heute bedeutet und was dieser Ort und dieses Gedenken an diesem Ort für sie bedeutet." Torgebäude und Arrestzellenbau des ehemaligen NS-Konzentrationslagers Buchenwald Bildrechte: MDR/Jörg Thiem

Weiterhin gibt es auf der Seite Filme, Lesungen und Gespräche. Dass das Gedenken fast komplett digital ist, ist für den Stiftungsdirektor Jens Christian Wagner nicht nur ein Nachteil: Mit den Online-Formaten könne man teilweise stärker und nachhaltiger in die Gesellschaft hineinwirken, als das mit kurzen Präsenzveranstaltungen möglich wäre.

Kunstinstallation und Fotoausstellung in Weimar

Einige Präsenzveranstaltungen sind allerdings doch geplant. So soll es zum Beispiel am 11. und 12. April eine Kunstinstallation auf dem Theaterplatz in Weimar geben, die "Verschwindende Wand - mit Botschaften, die bleiben". 6.000 Klötzchen tragen Zitate von knapp 100 Überlebenden der nationalsozialistischen Verbrechen. Besucher können können Klötzchen herausziehen, lesen und mitnehmen. So verschwindet die Wand, die Botschaften der Überlebenden werden jedoch weitergetragen. Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen Bildrechte: imago images/opokupix

Auf dem Stéphane-Hessel-Platz in Weimar können sich Interessierte vom 8. April bis zum 16. Mai. eine Foto-Ausstellung mit dem Namen "Haut, Stein" anschauen. Da geht es vor allem um Fotos, in denen der Künstler Jakob Ganslmeier ehemalige Neonazis portraitiert und wie sie ihre Tätowierungen mit nationalsozialistischen Symbolen entfernen lassen.