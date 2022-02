In mehreren Thüringer Städten ist am Samstag der Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau vor zwei Jahren gedacht worden. In Erfurt kamen nach Angaben eines Sprechers der Thüringer Opferberatung ezra mehrere hundert Menschen zusammen. Es habe unter anderem eine "kraftvolle Rede" aus den Reihen der Initiative "Jugendliche ohne Grenzen" gegeben, in der sich junge Geflüchtete vernetzen.