In Süd- und Westthüringen ist am Donnerstag mit Gedenkveranstaltungen an die amerikanischen Luftangriffe vor 80 Jahren und an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert worden. Am 6. Februar 1945 griffen die US-Amerikaner im Zweiten Weltkrieg zahlreiche Thüringer Städte aus der Luft an.