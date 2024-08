Auch in und vor der Erfurter Gedenkstätte Andreasstraße wurde am Vormittag an die historischen Ereignisse erinnert. In die Gedenkstätte hatte die CDU geladen und dort auch einen Kranz niedergelegt. An der Kundgebung nahmen unter anderem DDR-Bürgerrechtler Matthias Büchner und CDU-Landeschef Mario Voigt teil.