Stefanie Middendorf würde den Begriff "Erinnern" beiseitelassen. Erinnerung kann es nur an etwas selbst Erlebtes geben. Heute setzt sich die vierte oder fünfte Generation mit dem Nationalsozialismus auseinander. Auch Jens Christian Wagner tut sich mit dem Wort "Erinnerung" schwer. Wagner meint: "Wenn ich dann sage, erinnert euch, dann sieht man förmlich den erhobenen Zeigefinger und das wirkt nicht unbedingt lernfördernd für junge Menschen."

Beide Wissenschaftler sind sich einig, es braucht neue Konzepte für die Auseinandersetzung mit dem Thema. Wagner wünscht sich "eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte mit dem Lernen, wenn nicht aus, aber dann zumindest an der Geschichte".

Middendorf stellt die Frage: "Was brauchen wir eigentlich an Wissen über die Vergangenheit, um mit diesen gegenwärtigen Problemen oder Erfahrungen umzugehen?"

Rolle von Oma oder Opa im Nationalsozialismus ist ein Tabuthema

Wagner stellt Fragen, deren Antworten bis heute unbequem sein können. In vielen Familien ist das Thema Nationalsozialismus und die Rolle der Oma oder des Opas ein Tabuthema. Doch zu fragen:

"Warum wurden Menschen zu Opfern, wer hat sie zu Opfern gemacht? Denn die wurden ja nicht quasi automatisch zu Opfern, sondern es waren handelnde Personen, die sie zu Opfern gemacht haben. Und wenn das handelnde Menschen waren, muss man fragen, was diese Menschen eigentlich angetrieben hat. Die Täter und Täterinnen, die Mittäter und Mittäterin, aber auch die Profiteure der Verbrechen."

Middendorf beobachtet, dass "gerade in Familien alternative Geschichten erzählt werden, also die eben nicht der Realität entsprechen oder die wieder sozusagen das, was wir eigentlich für überwunden gehalten haben, wieder quasi neu aufkommt und neu erzählt wird."

Im Klartext sind das Aussagen wie: "Im Nationalsozialismus ist nicht alles schlecht gewesen." oder "Mein Opa hat niemanden erschossen."

Für pädagogisch betreute Gedenkstättenbesuche in Buchenwald und Mittelbau-Dora gibt es für Schulkassen inzwischen Wartelisten. Schon allein deshalb lehnt Wagner Pflichtbesuche, wie es sie bis 1989 in der DDR gegeben hat, ab. Er geht davon aus: "dass nicht mangelndes Wissen das Hauptproblem ist, sondern dass das vorhandene Wissen nicht geschichtsbewusst angewandt wird. Dass die Gegenwartsbezüge nicht hergestellt werden".

Also wir müssen am Geschichtsbewusstsein arbeiten und eben nicht nur Fakten vermitteln. Geschichtsbewusstsein ist etwas anderes als Faktenvermittlung. Es ist das Bewusstsein dafür, dass mein eigenes Ich historisch verankert ist, dass unsere ganze Gesellschaft historisch verankert ist. Jens Christian Wagner

In dem Augenblick, wenn die Fragestellung erweitert und der Gegenwartsbezug gesucht wird, machen viele Jugendliche dicht. "Also wir müssen am Geschichtsbewusstsein arbeiten und eben nicht nur Fakten vermitteln. Geschichtsbewusstsein ist etwas anderes als Faktenvermittlung. Es ist das Bewusstsein dafür, dass mein eigenes Ich historisch verankert ist, dass unsere ganze Gesellschaft historisch verankert ist", so Wagner.

Das passiert ja in den 30er-Jahren nicht nur in Deutschland, sondern es passiert in vielen europäischen Gesellschaften, die geraten in diesen Sog, wie wir ihn gegenwärtig vielleicht auch beobachten können. Grenzen des Sagbaren werden verschoben, autoritäre Figuren tauchen auf. Stefanie Middendorf

Middendorf, die an der Universität auch Lehrer für Geschichte ausbildet, sieht schon die Vermittlung von Geschichtswissen als wesentlichen Punkt. Sie sieht aber auch die Notwendigkeit, mit dem Wissen zur Geschichte des Nationalsozialismus in die aktuelle Gegenwart zu schauen. Beispielsweise auf das "Kippen" von Gesellschaften.