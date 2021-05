In Thüringen ist am Samstag vielerorts an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 76 Jahren gedacht worden. Auf dem Erfurter Hauptfriedhof versammelten sich rund 150 Menschen verschiedener Generationen. Der Chef der Linken-Fraktion im Thüringer Landtag, Steffen Dittes, sagte, der 8. Mai sei ein Tag der Trauer, des Gedenkens und der Mahnung. Aus ihm folge auch ein Handlungsauftrag an die Deutschen, dass sich die Gräuel des Zweiten Weltkrieges nicht wiederholen dürften.