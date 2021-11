In Thüringen sitzen immer weniger Menschen im Gefängnis. Nach Angaben des Landesamtes für Statistik verbüßten mit Stichtag 31. März 2021 1.180 Männer und Frauen eine Haftstrafe. Das seien sieben weniger als zur gleichen Zeit des Vorjahres, aber fast 400 weniger als noch im Jahr 2012. Die Zahl der jugendlichen Strafgefangenen sank um fast die Hälfte auf 94.

Laut den Angaben saßen etwa 80 Prozent der Strafgefangenen nicht zum ersten Mal im Gefängnis. Der Ausländeranteil bei den Strafgefangenen liege bei etwa 14 Prozent. Bei den jungen Strafgefangenen unter 25 Jahren seien es rund 30 Prozent. Am häufigsten mussten die Frauen und Männer wegen Diebstahls und Unterschlagung hinter Gitter, gefolgt von Körperverletzungen. 37 Gefangene waren verurteilte Mörder.

Das Justizministerium verweist auf die sinkende Einwohnerzahl in Thüringen. Weniger Einwohner bedeutet auch weniger Straftäter. Zudem werden die Menschen in Thüringen im Schnitt älter. Ältere Menschen seien in der Regel weniger kriminell, hieß es.