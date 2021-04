Vogelgrippe Mobile Geflügelhändler müssen Tiere untersuchen lassen

Mobile Geflügelhändler dürfen in Thüringen nur noch Tiere verkaufen, wenn sie vorher von einem Tierarzt untersucht wurden. Das hat das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz mit einer sogenannten Notbekanntgabe angeordnet.

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) appellierte an alle Geflügelhalter in Thüringen, nur untersuchte Tiere zu kaufen. Außerdem solle beim Kauf unbedingt ein Kontakt angegeben werden. Nur so könne die Geflügelpest wirksam reduziert werden.