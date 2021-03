Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe im Weimarer Land sind im betroffenen Hof 300 Tiere getötet worden. Das teilte das Veterinäramt mit. Das Friedrich-Loeffler-Institut hatte am Mittwoch den Verdacht der Geflügelpest auf dem Geflügelhof in Niederreißen bestätigt. Bei dem Virus handelte es sich um den für Menschen eher ungefährlichen H5N8-Virus.

Nach wie vor läuft die Recherche nach möglichen Käufern. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde infiziertes Geflügel auch in anderen Landkreise verkauft. Betroffene Käufer sollten sich beim Landratsamt in Apolda melden, hieß es. Ab Samstag gilt im Weimarer Land auch wieder eine Stallpflicht für Geflügel, wie das Landratsamt am Donnerstagnachmittag mitteilte. Außerdem wird die Stallpflicht für Geflügel in Thüringen wieder ausgeweitet.