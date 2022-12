13.12.2022 | Vogelgrippe im Kreis Gotha

Auch im Landkreis Gotha gibt es erste Fälle der Vogelgrippe in diesem Winter. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, infizierte sich "eine geringe Anzahl an Enten und Hühnern" eines Züchters auf einer Rassegeflügelausstellung in Sachsen. Die betroffenen Tiere müssten getötet werden. In zwei Geflügelhaltungen in unmittelbarer Nähe seien Proben entnommen worden, die Laboruntersuchung stehe noch aus.

Der Landkreis forderte Geflügelhalter auf, stärker auf Hygiene zu achten. Dazu gehören etwa die Desinfektion von Händen, Schuhen und Ställen sowie das Tragen von Schutzkleidung. Eine Stallpflicht für Hausgeflügel verfügte der Landkreis zunächst nicht, legte den Haltern aber nahe, sich darauf vorzubereiten.

10.12.2022 | Geflügelschau in Steinheid vorsorglich abgesagt

Eine am Wochenende geplante Geflügelschau in Steinheid im Kreis Sonneberg ist kurzfristig abgesagt worden. Ein Sprecher des Steinheider Rassegeflügelzuchtvereins begründete das mit aktuellen Fällen von Vogelgrippe in Thüringen. Nachdem sich das Virus offenbar nach einer Rassegeflügelschau im Weimarer Land verbreitet hatte, wolle man keine Ansteckung bei den Tieren riskieren, so der Sprecher. Die Rassegeflügelschau findet in Steinheid normalerweise alle zwei Jahre statt. Die letzte Schau fand wegen der Coronapandemie vor vier Jahren statt.

09.12.2022 | Auch in Jena und im Saale-Holzland-Kreis Stallpflicht

Wegen der Vogelgrippe-Infektionen auf der Rassegeflügelschau in Eckartsberga haben auch die Stadt Jena und der Saale-Holzland-Kreis Restriktionen für Geflügelhalter verhängt. Sie gelten seit Donnerstag (8. Dezember) in einem Zehn-Kilometer-Umkreis um Isserstedt und damit für die Stadt Jena, die Gemeinden Bucha, Neuengönna, Lehesten, Hainichen, Zimmern und für einige Gebiete der Gemeinden Golmsdorf und Dornburg-Camburg. Für Halter gelten unter anderem eine Stallpflicht, ein Verkaufs- und Handelsverbot für Tiere und Eier sowie ein Verbot für Ausstellungen und Märkte.

07.12.2022 | Stallpflicht in einigen Orten im Weimarer Land

Nach einer Rassegeflügelschau in Eckartsberga im Weimarer Land Ende November sind erstmals im Winter 2022/2023 Fälle der Vogelgrippe in Thüringen nachgewiesen worden. Betroffen sind nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums zwei Halter im Weimarer Land und einer in Jena, die an der Schau teilgenommen haben. Die Veterinärbehörden haben deswegen Schutzzonen festgelegt. Im Weimarer Land gelten diese für Klein- und Großromstedt in der Landgemeinde Bad Sulza und die Ortsteile Hohlstedt und Kötschau der Gemeinde Großschwabhausen. Geflügel muss dort in Ställen oder überdacht gehalten werden. Zudem müssen die Anlagen und Wege täglich desinfiziert werden. Geflügelausstellungen und Märkte sind in den Orten verboten.

Vogelgrippe oder Geflügelpest Die Klassische Geflügelpest ist eine besonders schwer verlaufende Form der Aviären Influenza (den Vogel betreffende Grippe) bei Geflügel und anderen Vögeln. Sie wird durch bestimmte Viren verursacht - anders als es die Bezeichnung "Geflügelpest" (Pest wird durch Bakterien ausgelöst) vermuten lässt.



Diese "Vogelgrippe", wie sie in der Öffentlichkeit bezeichnet wird, ist eine Tierseuche, welche bei Einschleppung in Nutzgeflügelbestände hohe Verluste verursachen kann und deshalb frühzeitig Maßnahmen erfordert. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Karte: Die aktuellen Regelungen zur Stallpflicht für Geflügel in Thüringer Kreisen und kreisfreien Städten