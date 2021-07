Thüringens Kur- und Erholungsorte erhalten als Ausgleich für Nachteile durch die Corona-Pandemie weiteres Geld aus der Landeskasse. Derzeit stehen fünf Millionen Euro zur Auszahlung bereit, wie das Innenministerium am Montag in Erfurt mitteilte. Weitere fünf Millionen Euro sollen demnächst an die 23 Erholungsorte ausgezahlt werden. Bereits im Juni seien elf Millionen Euro geflossen. Thüringen hat 23 Erholungs- und 18 Kurorte.