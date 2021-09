In der Thüringer Bekleidungsindustrie steigen die Löhne. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa

Wer in der Textilindustrie in Thüringen arbeitet, bekommt jetzt mehr Geld. Wie die IG Metall am Mittwoch mitteilte, steigen die Löhne erneut um zwei Prozent. Damit wird die dritte Stufe eines vor zwei Jahren abgeschlossenen Tarifvertrags umgesetzt. Im Jahr 2019 hatten die Löhne schon einmal um 2,6 Prozent und 2020 nochmals um 1,6 Prozent angezogen.