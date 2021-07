Der Katastrophenschutz hier ist sehr gut, viel besser als zum Beispiel in Mexiko. Alle Bundesländer schicken schnell ihre Helfer. Es gibt eine rasche Versorgung mit Trinkwasser, medizinische Versorgung ist immer gewährleistet. Wer verletzt ist, kann behandelt werden oder zum Arzt gehen. Die Ausgangslage ist viel besser als etwa in Ländern mit einer schlechten Grundversorgung. Aber man sieht, wie viel Aufwand Deutschland nun betreibt, um die Lage in den Griff zu bekommen. Und es lässt einen ahnen, wie hart das ein Land getroffen hätte, das finanziell oder medizinisch nicht so gut aufgestellt ist.