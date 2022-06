Zu viel Bargeld im Umlauf und zu wenig Personal für die nötigen Geldtransporte. Das umschreibt in wenigen Worten ein Problem, mit dem zurzeit Unternehmen und Banken in Thüringen kämpfen. Der Dienstleister Prosegur, ein Geld- und Werttransportunternehmen bestätigt das.

In einem Schreiben an betroffene Händler und Unternehmer, das MDR THÜRINGEN vorliegt, kündigte Prosegur an, Sonderschichten in den sogenannten Cash-Centern einzuführen. Zudem sei eine Task-Force in der Zentrale gegründet worden, um die Zählrückstände und das Mehraufkommen an Bargeld schnellstmöglich abzuarbeiten.