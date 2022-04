Gemeindeauflösungen Thüringer Landesregierung plant weitere Gemeindefusionen

Die Landesregierung will in Thüringen weitere Gemeindefusionen auf den Weg bringen. Ein Gesetzentwurf wird am Dienstag im Kabinett beraten. Aufgelöst werden sollen Gemeinden im Unstrut-Hainich-Kreis und im Kreis Greiz.