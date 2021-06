Die Organisation "Campact" sieht sich selbst als Bürgerbewegung, die sich bei wichtigen Entscheidungen einmischt: Mit Online-Aktionen, Diskussionen und Protesten. Die Tatsache, dass Hans Georg Maaßen in Thüringen als Direktkandidat für die CDU antritt, passt Campact gar nicht. "Wir glauben, dass das eine echte Gefahr für die Demokratie ist, wenn so jemand für die bürgerliche Union in den Bundestag einzieht", sagt Chris Methmann, Kampagnendirektor bei Campact.