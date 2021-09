Seit zehn Jahren Gemeinschaftsschulen in Thüringen Seit inzwischen zehn Jahren gibt es in Thüringen Gemeinschaftsschulen. Zehn staatliche und vier freie Schulen setzten zum Start auf gemeinschaftliches Lernen bis Klasse zwölf. Mit dem neuen Schuljahr können Schüler und Schülerinnen in Thüringen an insgesamt 72 Gemeinschaftsschulen länger gemeinsam lernen.