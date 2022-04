Die Anbaufläche für Gemüse und Getreide in Thüringen schrumpft weiter. Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, hat sich die Fläche in den vergangenen zehn Jahren auf 600 Hektar halbiert. Vom Landesverband Gartenbau hieß es demnach, die Lage sei dramatisch.

Laut Landwirtschaftsministeriums ist vor allem das Verdichten von Flächen für den Rückgang der Anbauflächen verantwortlich. Innerhalb von fünf Jahren sind fast 45.000 Hektar Landwirtschaftsfläche verloren gegangen. Das sind umgerechnet rund 24 Hektar täglich. Doch nicht jedes Jahr liegt die versiegelte Fläche im zweistelligen Bereich. Mit einem Hektar wurde im Jahr 2004 am wenigsten versiegelt. Besonders viel Boden wurde 2018 mit 45,2 Hektar und 2017 mit 30,8 Hektar versiegelt. Bundesweit lag der Durchschnitt in den vergangenen Jahren bei etwa 60 Hektar versiegelter Fläche pro Tag.

In Thüringen wird etwa die Hälfte der Landesfläche (775.000 Hektar) landwirtschaftlich genutzt. Der Großteil ist Ackerland. Auf rund 200.000 Hektar wird Weizen angebaut. Wichtige Gemüsesorten in Thüringen sind außerdem Spargel , Speisezwiebeln, Weißkohl und Blumenkohl. Das Freilandgemüse wird auf mehr als drei Viertel der gesamten Gemüsefläche angebaut. Hauptanbaugebiete sind der Raum Erfurt, der Unstrut-Hainich-Kreis und das Altenburger Land.

In Thüringen wird weniger Blumenkohl angebaut als noch vor einigen Jahren. Bildrechte: MDR Garten/Annett Zündorf

Im Altenburger Land gaben Landwirte in jüngster Vergangenheit den Anbau von Bohnen, Spinat und Erbsen wegen zu hoher Kosten auf. Viele schwenkten auf Getreide oder Raps um. Daneben werden in Thüringen auch Mais, Sonnenblumen, Kartoffeln und Rüben (13.000 Hektar) angebaut. Angesichts des Krieges in der Ukraine ist laut Ministerium geplant, mehr Eiweiß und Obst anzubauen.