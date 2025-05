Bildrechte: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Geschlechtergerechte Sprache Bildungsgewerkschaft GEW gegen Genderverbot an Thüringer Schulen

12. Mai 2025, 05:00 Uhr

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (kurz: GEW) in Thüringen hat sich dafür ausgesprochen, das Gendern an Schulen im Freistaat weiterhin zu erlauben. GEW-Sprecher Michael Kummer sagte dem MDR, niemand solle zum Gendern gezwungen, es dürfe aber auch nicht verboten werden. Das Bildungsministerium erklärte, eine Regelung sei in Vorbereitung. Man werde sich dabei an den Regeln des Rates für deutsche Rechtschreibung orientieren. Der hat das Gendern bislang nicht in sein Regelwerk aufgenommen.