Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat Forderungen, die 2G-Regel im Einzelhandel, abzuschaffen eine Absage erteilt. "Wir halten uns hier an die gemeinsamen Absprachen", sagte Werner am Dienstag. Am Tag zuvor hatte es Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie gegeben. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs hatten sich darauf verständigt, Kurs zu halten und die bisherigen Maßnahmen weitgehend beizubehalten.