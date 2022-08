Thüringens Innenminister und SPD-Chef Georg Maier rechnet mit öffentlichen Protesten wegen der massiven Preissteigerungen. Im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview sagte Maier, zwar würde er nicht so weit gehen wie Thüringens Verfassungsschutzchef Stephan Kramer. "Aber da braut sich was zusammen. Das Potenzial ist noch größer geworden." Thüringen sei noch immer Niedriglohnland und das Vermögen im Durchschnitt geringer. Viele Menschen würden daher Verzicht üben müssen, "und das ist der Treibsatz". Er halte aber nichts davon, den Teufel an die Wand zu malen.