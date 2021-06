Kaum Zeitaufwand, weniger Kosten und gute Verhandlungsdisziplin. An den Thüringer Landgerichten Erfurt, Gera und Mühlhausen wird in Zivilprozessen immer häufiger online verhandelt; am Landgericht Meiningen dagegen noch nicht. Dabei geht es um Streitfälle aus dem Verbraucherschutz wie zum Beispiel den VW-Abgas-Skandal oder Versicherungen, die streiten; wenn Rechtsfragen im Mittelpunkt stehen, keine Zeugen oder Sachverständigen gehört werden müssen.

"Das hat Zukunft", sagt Matthias Häcker-Reiß, Vizepräsident am Mühlhäuser Landgericht. "Aber die Verhandlungen vor Ort ersetzt es nicht." In Mühlhausen sind mittlerweile alle fünf Verhandlungssäle für Zivilprozesse fit für Bild-Ton-Übertragungen - sie sind verkabelt. Je nach Bedarf können sich eine oder sogar beide Parteien online zuschalten. Die Partei, die nicht im Gerichtssaal anwesend ist, erhält einen Verhandlungslink oder einen Laptop vom Landgericht.

Auch im Strafbereich wird diese kontaktlose Verhandlungsform mittlerweile genutzt. Wie Burkhard Keske, Sprecher am Landgericht Erfurt, sagte, wird die Technik für Anhörungen von Gefangenen in Gefängnissen und Maßregelvollzügen genutzt. Diese können insbesondere bei erhöhtem Infektionsschutz in den Vollzügen bleiben und müssen nicht zu den jeweiligen Strafvollstreckungskammern der Landgerichte gebracht werden. Das machen auch die Landgerichte in Gera und Mühlhausen so.