Laut Definition der Bundesangentur für Arbeit gilt ein Verdienst von weniger als 2.284 Euro monatlich als "unterer Entgeltbereich", da er weniger als zwei Dritteln des mittleren monatlichen Bruttoarbeitsentgeltes entspricht. 32,9 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Thüringen gehörten demnach im Jahr 2020 der Gruppe der sogenannten Geringverdiener an.

Die landesweit höchste Quote wies der Saale-Orla-Kreis mit 41,2 Prozent der Vollzeitbeschäftigten auf, gefolgt von den Landkreisen Altenburger Land, Unstrut-Hainich und Greiz. Die wenigsten Betroffenen nach dieser Definition arbeiteten den Angaben nach in Jena, wo lediglich 18,7 Prozent der Vollzeitbeschäftigten dazugehörten. Bundesweit lag die Quote im Durchschnitt bei knapp 19 Prozent.

Dabei spielt zum Beispiel eine Rolle, ob Arbeitnehmer in großen Städten oder Ballungsräumen lebt oder auf dem Land. Den Zahlen zufolge ist der Anteil an Geringverdienern auf dem Land höher als in der Stadt. Besonders ausgeprägt ist der untere Entgeltbereich den Angaben nach in Branchen wie dem Gastgewerbe, der Leiharbeit oder der Land- und Forstwirtschaft.