Trans- und Intersexualität Gesetzesänderungen bei Geschlechts-Eintrag gefordert

Der Verein "Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland" beklagt Unterschiede beim Ändern von Geschlechtsidentitäten in offiziellen Dokumenten. Diese erfolgt derzeit auf Grundlage zweier Gesetze.

Der Umgang mit Anfragen zur Änderung des Geschlechtseintrags sei zudem im Freistaat recht unterschiedlich: Während Beamte in einigen Standesämtern und Gerichten viel Verständnis für die Betroffenen zeigten, herrsche an manchen Orten auch Ignoranz oder Ablehnung.

Doch auch in den Kommunen regt sich Unzufriedenheit mit der derzeitigen Regelung. So sei die Abgrenzung zwischen den Fällen, die unter das Personenstandsgesetz oder das Transsexuellengesetz fielen, für die Beamten oft schwierig zu treffen, heißt es aus Weimar und Erfurt. Verschärfend komme hinzu, dass manche Ärzte – vermutlich in Unkenntnis der Rechtslage - falsche Bescheinigungen ausstellten, sagt Carsten Zeiler, Leiter des Standesamts in Nordhausen.

Der Verein Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland fordert deshalb eine baldige Klärung der Gesetzeslage: Demnach solle das Transsexuellengesetz gestrichen und mit dem Personenstandsgesetz in einem Selbstbestimmungsgesetz zusammengeführt werden.

Der Geschlechtseintrag divers wird in Thüringen bisher nur selten genutzt. So gab es in Weimar und Eisenach seit dem Inkrafttreten des deutschen Personenstandsgesetzes im Dezember 2018 genau eine solche Anpassung im Geburtenregister. In Nordhausen und Gera keine. In der Landeshauptstadt werden diese Änderungen nicht statistisch erfasst, die Fallzahlen seien jedoch "sehr gering", hieß es aus dem Standesamt.