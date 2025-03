Im Saale-Orla-Kreis etwa gab es vor der Pandemie 21 Vollzeitstellen, jetzt sind es 26. Auch in Erfurt gibt es 30 neu besetzte Stellen. So waren es vor Corona etwa 50 Mitarbeiter im Gesundheitsamt, inzwischen sind es 80, darunter zahlreiche Ärzte und Ärztinnen. Für viele sei das eine gute Alternative, weil Familie und Beruf besser vereinbar seien als bei anderen Arbeitsstellen für Ärzte.

Ähnlich ist die Lage in Weimar. Dort stieg die Zahl der Mitarbeiter von 21 auf 30. Im Eichsfeldkreis gibt es jetzt 53 Stellen und damit 18 mehr als zuvor. Die Stadt Jena meldet einen Anstieg von 36 auf 51 Mitarbeiter. Die anderen Kreise verzeichnen eine ähnliche Entwicklung.

Doch nicht nur die Zahl der Stellen in den Gesundheitsämtern ist nach der Corona-Pandemie gestiegen. Auch die Aufgaben sind mehr geworden. Mehrarbeit verursachen beispielsweise die Virenüberwachung des Abwassers oder auch Hitzeschutzpläne, die erstellt werden müssen. Dort seien Mitarbeiter der Gesundheitsämter mit eingebunden.

Auch im sozialpsychiatrischen Bereich steigt den Angaben nach das Arbeitspensum. So sei etwa der Bedarf in der Stadt Weimar groß, heißt es aus der dortigen Verwaltung. Diese Aufgaben müssten neben dem amtsärztlichen oder dem kinderärztlichen Dienst oder der Schwangeren-Konfliktberatung erledigt werden.

Auch das 2020 in Kraft getretene Masernschutzgesetz führe zu weiteren Aufgaben. So hatten zuletzt Mitarbeiter von verschiedenen Gesundheitsämtern in West- und Südthüringen gefälschte Impfnachweise festgestellt. Ein solcher Nachweis ist für den Besuch eines Kindergartens notwendig.