Über 1.000 Azubis in Thüringen lernen einen Gesundheitsberuf in einer der vielen Freien Schulen. Das sind rund 60 Prozent aller Auszubildenden in der Branche. Der Bund hat ihnen große Versprechungen gemacht. Im Koalitionsvertrag von 2018 steht schwarz auf weiß geschrieben: das Schuldgeld, es wird abgeschafft. "Wir schaffen eine flächendeckend gute Gesundheitsversorgung: Mehr Investitionen in Krankenhäuser. Mehr Medizinstudienplätze und Landarztquote. Abschaffung Schulgeld für alle Gesundheitsberufe."

Der Bedarf an Pflegepersonal wächst stetig. Doch eine Ausbildung kostet Geld - oft auch für die Azubis selbst. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de