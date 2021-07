Schüler, Eltern und Lehrer in Thüringen müssen sich nach Einschätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Herbst darauf einstellen, dass es womöglich wieder Wechselunterricht gibt. Wegen der Pandemie werde es wahrscheinlich zumindest phasenweise an manchen Schulen zu einer Abkehr vom Präsenzunterricht kommen, sagte die GEW-Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum am Mittwoch in Erfurt.