Sportunterricht in der Klasse 5b der Regelschule Rudolf Bosch in Arnstadt. Hochmotiviert stehen die Kinder vor Sportlehrer und Schulleiter Björn Nießen. Hier geht es nicht um Fitness, sondern um Teambildung, auch ums Gewinnen und Verlieren, aber wenn, dann nur gemeinsam.

Die Sport- und Bewegungsstunde hat nur ein Ziel: "Die Kinder kommen hier aus verschiedenen Zugängen zu uns, unterschiedlichen Grundschulen mit unterschiedlichem Niveau. Wir wollen hier alle zusammenbringen und eine Schulgemeinschaft etablieren, die friedlich miteinander auskommt, ohne Gewalt", erklärt Nießen. Bildrechte: MDR/Beate Sieg

Wie sich Lehrerinnen und Lehrer verhalten sollten, sollte es dennoch zu Auseinandersetzungen an der Schule kommen, ob nun verbal, körperlich oder auch sexuell, das hat das Bildungsministerium jetzt in einer neuen Dienstanweisung festgeschrieben. Diese ist jetzt an alle Schulen in Thüringen verschickt worden.

Auf den 30 Seiten sind die verschiedenen Formen von Gewalt, von Körperverletzung über Mobbing bis hin zu Grooming (eine besondere Form der sexualisierten Gewalt) beschrieben. Ebenso sind Dienst- und arbeitsrechtliche Konsequenzen, sowie zivil- und strafrechtliche Folgen für Schülerinnen und Schüler aufgeführt. Bildrechte: MDR/Beate Sieg

Der Grund für die neue Dienstanweisung: Gewalt hat an Schulen in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen, sowohl unter den Schülerinnen und Schülern, aber auch gegen die Lehrkräfte. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der besonderen Vorkommnisse, wie die Gewalttaten in der Statistik heißen, um das Dreifache. 2014 waren es noch 236, im vergangenem Jahr 751.

Weil besondere Taten auch doppelt gezählt werden, ist die Statistik mit Vorsicht zu genießen, so das Bildungsministerium. Dennoch: Einen Anstieg der Vorfälle streitet hier keiner ab. Besonders nach der Corona-Pandemie hätten diese zugenommen, aber auch die gesamtgesellschaftliche Lage trage dazu bei.