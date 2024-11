Gewalt gegen Frauen ist ein Dauerbrennerthema. In vielen Medien, auch im MDR, häufen sich die Berichte darüber - gerade rund um den 25. November, den Internationalen Tag der Beseitigung der Gewalt an Frauen. Der Ort, wo Frauen am häufigsten Gewalt erleben, ist das eigene Zuhause. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren nicht etwa gesunken. Sie steigen, auch in Thüringen.