Extreme Gewalttaten, wie die gegen Anne oder die Frau in der Straßenbahn in Gera, sind nur die Spitze einer Pyramide, wie Florentine Schmidt erklärt. Sie ist Beraterin im Frauenzentrum Brennessel e.V. in Erfurt, wo Frauen in Notlagen Hilfe finden. Partnerschaftliche Gewalt beginne schon vor gewaltsamen Übergriffen: Die Basis seien Degradierung, Kleinmachen und Abwertung durch den Partner. Darauf folgten soziale Isolation, Abgrenzung von Familie und Freunden, finanzielle und schließlich körperliche Gewalt. Bei finanzieller Gewalt wird der Partnerin beispielsweise der Zugriff auf das gemeinsame Konto verwehrt. Femizide stellten die gravierendste Form von Gewalt gegen Frauen dar, so Schmidt.

Definition Femizide Bei Femiziden handelt es sich um die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Femizide sind durch hierarchische Geschlechterverhältnisse motiviert. In einigen Ländern, zum Beispiel in Spanien, sind Femizide ein eigener Straftatbestand. Bundeszentrale für politische Bildung

Psychotherapeutin und Soziologin Dr. Anita Scheuermann, derzeit an der Universität Ulm tätig, ordnet die Tat in Gera als versuchten Femizid ein. Der Ehemann habe seine Frau mutmaßlich töten wollen, eben weil sie eine Frau ist. Dem Thüringer Sozialministerium zufolge ist das mutmaßliche Motiv die kurz zuvor erfolgte Trennung der Eheleute. Auch das Ministerium spricht von einem versuchten Femizid.

Diese Schrecklichkeit ist tragischer Alltag. Dr. Anita Scheuermann Soziologin und Psychotherapeutin

Der Fall in Gera mute spektakulär an, aber "jeder Femizid ist äußerst tragisch und brutal", sagt Scheuermann. Die Tat in Gera sei kein Einzelfall. Das sieht man an Statistiken und Geschichten wie Annes.

Frauen sind von Männergewalt betroffen. Dr. Anita Scheuermann Soziologin und Psychotherapeutin

Scheuermann zufolge wäre die Einführung des Femizids als Straftatbestand in Deutschland sinnvoll, da Verurteilungen so einfacher seien und Strafen höher ausfallen würden. Außerdem werde so deutlich, dass der Tod der Frau in einem solchen Fall einen strukturellen Hintergrund habe und kein Einzelfall sei. In Deutschland ist es oft schwer, Tötungen von Frauen als Mord zu verurteilen, da dafür ein niedriger Beweggrund nötig ist - Misogynie oder gekränkte Männlichkeit werden von Gerichten oft nicht als offenkundige Motive der Täter angenommen. Somit werden Tötungen von Frauen oft als Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt und nicht als Mord.