Silvester-Bilanz Thüringer Polizei beklagt zunehmende Gewalt gegenüber Beamten

Hauptinhalt

02. Januar 2025, 22:00 Uhr

Ein brennender Streifenwagen in Weimar, Böllerschüsse auf Polizisten in Waltershausen: In der Silvesternacht sind in Thüringen mehrfach Polizisten angegriffen worden. Die Polizei spricht von wachsender Aggressivität.