Winter Vereiste Straßen und Gehwege in Thüringen - Polizei mahnt zur Vorsicht

In Teilen Thüringens hat Eisregen in der Nacht und am Montagmorgen Glatteis verursacht. In einigen Regionen kam es dadurch zu Verkehrsunfällen. In Nordthüringen gab es Ausfälle im Schulbus- und Regionalbusverkehr.