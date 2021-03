Im Zusammenhang mit der Pleite der Greensill-Bank verzichtet Thüringen vorerst auf eine Regress-Klage gegen den Bund. Das Land wolle sich zunächst umfassend beraten lassen und die Eröffnung des Insolvenzverfahrens abwarten, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt. Das Land hat bei der Bank 50 Millionen Euro angelegt .

Jeweils am 4. und am 10. März wären laut Taubert Zahlungen aus den Anlagen an das Land fällig gewesen. Diese Termine liegen zwischen dem Moratorium der Finanzaufsichtsbehörde Bafin gegen die Bank und der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Aus Sicht des Finanzministeriums hat Thüringen deshalb möglicherweise bessere Chancen, seine angelegten Gelder zurückzubekommen.