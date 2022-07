Dabei würden auch juristische Auseinandersetzungen unter anderem in Australien geführt. Beteiligt seien rund 80 Experten für Wirtschafts- und Finanzrecht. Das Insolvenzverfahren laufe bislang "recht positiv" und planmäßig, hieß es weiter von der Kanzlei CMS. Es seien bereits zwei Abschläge an die gesetzliche Einlagensicherung gezahlt. Aus dieser würden die mehr als 21.000 betroffenen privaten Anleger der Greensill Bank entschädigt.

Insgesamt seien von Gläubigern Forderungen in Höhe von rund vier Milliarden Euro angemeldet worden. Die Bankenaufsichtsbehörde Bafin hatte am 3. März 2021 gegen die Bank ein Moratorium verhängt und damit alle Geldgeschäfte untersagt. Am 15. März stellte sie am Amtsgericht Bremen einen Insolvenzantrag gegen die Bank. Am Tag darauf wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet.