Umstrittene Greensill-Anlage Abgeordnete wollen Geldanlagen des Landes einsehen

Hauptinhalt

Die Geldanlage des Landes Thüringen bei der inzwischen insolventen Greensill-Bank bewegt weiter die Gemüter - insbesondere die der CDU im Thüringer Landtag. Die fordert nun Einsicht in alle anderen Geldanlagen des Landes, um zu sehen, ob diese sicher sind. Finanzministerin Heike Taubert will keine Infos herausgeben, bietet aber eine Einsicht im Ministerium an.