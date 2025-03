In dieser Saison sind in Thüringen mehr als doppelt so viele Grippefälle gemeldet worden wie in der Vorsaison. Von Anfang Oktober 2024 bis Mitte März waren es 17.065 Fälle, wie aus dem neusten Wochenbericht des Landesamts für Verbraucherschutz hervorgeht. In der gesamten Saison 2023/2024 waren es laut Landesamt 8.807.