Die Zahl der Todesfälle während der aktuellen Grippesaison ist in Thüringen weiter gestiegen. Wie aus dem Wochenbericht des Thüringer Gesundheitsministeriums hervorgeht, sind bislang 23 Menschen in Zusammenhang mit einer Influenza gestorben. Zum Vergleich: In der Grippesaison 2023/24 hatte es im Freistaat 30 Tote gegeben.