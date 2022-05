Thüringen will trotz des Brexit seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Großbritannien ausbauen. Am Sonntag reiste eine rund 30-köpfige Delegation mit Vertretern aus Wirtschaft, Forschung und Politik in das Land. Ziele der von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) geleiteten Delegation sind London, Oxford, Coventry und Birmingham.

Eine Delegation aus Thüringen ist nach Großbritannien gereist. Bildrechte: colourbox.com