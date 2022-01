Brückenbauarbeiten in Großkorbetha in Sachsen-Anhalt bringen in den nächsten Wochen den Regionalzugverkehr in Thüringen durcheinander. Auf Verbindungen von und nach Halle und Leipzig müssen sich Reisende auf veränderte und längere Fahrzeiten einstellen. Das betrifft Regionalzüge der Deutschen Bahn und von Abellio. ICE fahren über die Neubaustrecke Erfurt - Halle/Leipzig wie gewohnt.