Die Grünen-Landtagsfraktion fordert ein verbindliches Lobbyregister für Thüringen. Ein entsprechender Gesetzentwurf solle "zeitnah" in den Landtag eingebracht werden, hieß es in einem Forderungspapier. Die Skandale der letzten Wochen um die Beschaffung von Masken durch Unionsabgeordnete erschütterten das Vertrauen der Bürger in die Politik und in das demokratische System. Außerdem sollen Nebeneinkünfte ab dem ersten Euro offengelegt werden.