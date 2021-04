Die designierte Thüringer Grünen-Spitzenkandidatin Anja Siegesmund hält Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock für die richtige Kanzlerkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl . "Ich freue mich, dass die Wahl auf Annalena Baerbock gefallen ist, weil sie nicht nur sehr klug und willensstark ist, sondern auch absolut dialogfähig", sagte Siegesmund am Montag. "Annalena Baerbock ist schon viele Jahre im Osten unterwegs, sie kennt die Situation im ländlichen Raum und sie weiß, was es heißt, einen Beruf und Kinder zu haben", sagte Siegesmund. Es gehe in Zukunft vor allem um Lösungen für die Klimafrage und um den sozialen Zusammenhalt.

Auch der Landesvorsitzende der Thüringer Grünen, Bernhard Stengele begrüßt die Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock. Er sagte MDR THÜRINGEN, sie stünde noch stärker als Robert Habeck für einen Aufbruch und einen Politikwechsel. Sie sei jung, habe gekämpft und ihre Art, Politik anzugehen, finde Zuspruch in der Partei. Sie bringe mit ihrer hohen Intelligenz und Kompetenz ganz viel mit. Ihre mangelnde Regierungserfahrung sieht er nicht als Nachteil. Viele, die diese Erfahrung hätten, würden ihrer Regierungsverantwortung nicht gut gerecht werden. Aus einer "kleinen Distanz" da heranzugehen, sei da eher ein Vorteil, so Stengele.

Zurückhaltend reagierte auch Ute Zacharias vom Verband der Wirtschaft Thüringens. Die Wirtschaft stelle sich ihrer Verantwortung für den Klimaschutz. Allerdings müsse ökologisches Handeln auch finanzierbar sein. Laut ihrem Parteiprogramm planten die Grünen, in die unternehmerische Freiheit einzugreifen und die Wirtschaft zu regulieren. Dazu zählen laut Zacharias etwa die Ziele, eine Wahlarbeitszeit zwischen 30 und 40 Wochenstunden oder ein Rückkehrrecht in Vollzeit auch für kleine Firmen einzuführen. Was davon am Ende in Politik umgesetzt werde, müssten die Koalitionsverhandlungen zeigen, sagte Zacharias MDR THÜRINGEN.