Der Kommunalpolitiker Matthias Kaiser hat seine Bewerbung für den Posten als Thüringer Landessprecher der Grünen eingereicht. Diese Position ist neu zu besetzen, weil Amtsinhaber Bernhard Stengele seit 1. Februar Umweltminister ist und sein Parteiamt deswegen aufgibt. Am kommenden Samstag wird der neue Landessprecher bei der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen in Walldorf gewählt.

Bisher ist Kaiser der einzige Kandidat, der offiziell seine Bewerbung für den Posten als Landessprecher eingereicht hat. Seit 2019 ist er bei den Grünen - vorher war er viele Jahre bei der CDU. Für die Union ist er außerdem in zwei Bürgermeisterwahlen angetreten. In der CDU hat er nach eigenen Angaben vor allem soziale Themen wie Arbeitnehmerrechter bearbeitet.

"Ich wollte immer Politik für die Menschen machen", sagt er. Er habe jedoch irgendwann festellen müssen, dass ihm das in der CDU nicht mehr gelingt. "Wir haben uns inhaltlich und thematisch auseinandergelebt", sagt er. Dann kam er zu den Grünen, die ihn "mit offenen Armen" empfangen hätten. Aktuell ist Kaiser Kreissprecher, also Vorsitzender, der Partei in Gotha. "Dass sie mich im Kreisverband als Sprecher gewählt haben, zeigt, glaube ich, schon ganz gut, dass ich in der Partei angekommen bin."