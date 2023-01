Analyse Nach dem Wechsel der Grünen-Minister: Quo vadis, Thüringen?!

Mit Anja Siegesmund hat die populärste Grünen-Ministerin im Kabinett Ramelow freiwillig ihren Rückzug erklärt . Zum 31. Januar legt die Jenaerin ihr Amt als Ministerin für Umwelt- und Naturschutz nieder. Doch Siegesmund war mehr als nur das. Sie war auch Energieministerin und damit in der schwersten Versorgungskrise der jüngeren Vergangenheit verantwortlich für die Energiesicherheit im Land . Blackouts, der prognostizierte heiße Herbst und übermäßig lautes Klagen der stark von Energiepreis-Explosion und Inflation betroffenen Wirtschaft blieben bislang aus.

Ein gutes Zeugnis für Siegesmund, das ihr perspektivisch möglicherweise bei der Bewerbung um einen Posten im politischen Berlin nutzt. Siegesmund gilt als gut vernetzt mit Wirtschaftsminister und Parteikollegen Robert Habeck. Und apropos: Weil die Themen Energie und Wirtschaft in diesen Krisenzeiten an vielen Stellen Hand in Hand gehen, war Siegesmund auch ein häufiger Gast im Thüringer Wirtschaftsministerium bei Wolfgang Tiefensee (SPD). Tiefensee lobt, seine Grüne Kollegin sei eine verlässliche, akribische und vor allem fachkundige Partnerin gewesen. Diese Partnerin fällt ihm jetzt allerdings weg.