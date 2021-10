Die Thüringer Grünen haben drei Wochen nach der Bundestagswahl eine gemischte Bilanz gezogen. Landessprecherin Ann-Sophie Bohm sagte MDR THÜRINGEN, bei einem Treffen der Kreisvorstände in Erfurt am Samstag habe sie viel Aufbruchstimmung gespürt. Die Thüringer Grünen hätten bei der Wahl einen deutlichen Stimmenzuwachs erzielt und in allen Wahlkreisen dazugewonnen.

Kritik an Wahl-Plakaten

Kritik habe es an der Wahl-Kampagne gegeben, unter anderem an der Auswahl der Plakate. Im Wahlkampf sei nach Ansicht einiger Kreisvorstände insgesamt zu wenig über Themen diskutiert worden und zu viel über Personen. Bei der Themen-Auswahl seien der Osten und der ländliche Raum nicht ausreichend berücksichtigt worden. Wenn über Themen diskutiert worden sei, dann über Klimaschutz. Andere für die Grünen wichtige Bereiche wie soziale Gerechtigkeit seien dagegen nicht ausreichend vorgekommen.

Die Grünen erzielten in Thüringen bei der Bundestagswahl Ende September 6,6 Prozent der Stimmen. Das entspricht einem Plus von 2,5 Prozentpunkten.

Zustimmung für Ampel-Sondierungen in Berlin

Trotz des Verzichts auf ein Tempolimit für Autobahnen zeigten sich die Thüringer Grünen mit den Ampel-Sondierungen in Berlin zufrieden. Wenn die Richtung auf dem Klimapfad stimme, sei das die Kröte, die geschluckt werden müsse, sagte Landessprecher Bernhard Stengele am Samstag nach einem Treffen der Kreisvorstände des Landesverbandes in Erfurt. "Wir sind grundsätzlich mit dem Papier einverstanden." Am Freitag veröffentlichten die Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP ein Grundsatzpapier zur Aufnahme von Koalitionsgesprächen. Bildrechte: dpa