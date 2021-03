Für kleinere Parteien sind fünf Prozent bei Wahlen die "magische Hürde", an der der Einzug in einen Landtag hängt. Die Thüringer Grünen sind 1994 an dieser Hürde gescheitert. Sie brauchten 15 Jahre, um 2009 wieder im Erfurter Landtag vertreten zu sein. Ein traumatisches Erlebnis, sagt der Politikwissenschaftler Andreas Anter: "Das heißt, die Grünen sehen das mit einer angstvollen Haltung, die andere Parteien vielleicht gar nicht haben."

Knappe Parlamentseinzüge Standard

Bei der vergangenen Wahl 2019 sind sie mit 5,2 Prozent gerade so im Parlament verblieben. Was bedeutet das für die kommende Landtagswahl? Einerseits gewinne die Partei seitdem Mitglieder hinzu und habe so viele Abgeordnete in Stadt- und Kreistagen wie nie zuvor, sagt die designierte Spitzenkandidatin der Grünen, Anja Siegesmund. Andererseits:

(…) ist es so, dass wir natürlich, wenn es darum geht, vor Ort unmittelbar ansprechbar zu sein, noch nicht überall Angebote machen können. Anja Siegesmund Grünen-Spitzenkandidatin Thüringen

Einfluss der Regierungsbeteiligung

2019 gewannen die Grünen kein Direktmandat. Nur in Jena und zwei weiteren kleinen Orten wurden sie immerhin zweitstärkste Kraft. Traditionell holen die Grünen vor allem in Städten wie Jena oder Erfurt viele Stimmen. Thüringen ist allerdings überaus ländlich geprägt. Für den Politologen Andreas Anter ist noch etwas wichtig: Die Umfragewerte für die rot-rot-grüne Landesregierung. Eigentlich hätten die Grünen gute Chancen, durch ihre Regierungsbeteiligung hinzu zu gewinnen, meint Anter. "Wir werden von Regierungsvertretern eigentlich von morgens bis abends beschallt." In Krisenzeiten nähmen die Regierenden noch mehr als sonst das Heft in die Hand.

Es gibt also Chancen, sich zu profilieren. Auf der anderen Seite: Sinken die Zustimmungswerte der Regierung, kann das auch den Koalitionsfraktionen schaden. Laut MDR-Umfrage ist mehr als die Hälfte der Befragten unzufrieden mit dem Corona-Krisen-Management der Landesregierung. Und das sei schon ein dramatischer Verlust, so Anter.