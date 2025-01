Den Vorstoß aus dem Wirtschaftsministerium weist die Linke-Fraktion im Landtag zurück. Der Sprecher für Wirtschaftspolitik, Andreas Schubert, sagte am Mittwoch: "Statt über einen wieder aufgewärmten Kampagnentitel mit einem einschlägig belasteten Slogan zu diskutieren, sollte die Landesregierung sich lieber um gute Rahmenbedingungen für die Thüringer Wirtschaft sowie faire Arbeitsbedingungen und gute Entlohnung für die Beschäftigten in Thüringen kümmern." Der Begriff "Grünes Herz" sei historisch belastet und könne nicht unkritisch übernommen werden. Dieser habe im Nationalsozialismus eine fragwürdige Renaissance erlebt. Es sei irritierend, dass die CDU das ignoriert.

Der Begriff "Grünes Herz Deutschlands" geht auf den Schriftsteller August Trinius (1851-1919) zurück. Er verwendete ihn 1896 zum ersten Mal in dem Sammelband "Das ist des Deutschen Vaterland", sagt der Erfurter Historiker Steffen Raßloff . 14 Jahre später erscheint Trinius' Buch "Das grüne Herz Deutschlands - Eine Wanderfahrt durch den Thüringer Wald". "Es ist eine Mischung aus Wander- und Naturbeschreibungen und Schilderungen zur Kultur und Geschichte. Es gab nicht viele Autoren, die das zu dieser Zeit so konnten. Das erklärt Trinius' große Popularität", sagt Steffen Raßloff.

Völkische Passagen, in denen Trinius das eigene Volk absolut setzt und als ethnisch reine Gemeinschaft definiert, könne Raßloff in dem Buch nicht erkennen. "An keiner Stelle erhebt sich Trinius über die Nachbarvölker. Ihn als Wegbereiter der Nationalsozialisten darzustellen, halte ich für abwegig." Man dürfe nicht vergessen, dass Trinius bereits 1919 starb, also 14 Jahre vor dem Beginn der Nazi-Herrschaft.