Wichtig ist der Zeitpunkt zum 1. Januar 2022. Damit soll gearbeitet werden. Wenn es da Veränderungen gibt, dann wird an einer nicht ganz aktuellen Nummer die Abgabe nicht scheitern. Bei Veränderungen kurz vor dem Stichtag könne es sein, dass die Änderungen sowohl im Grundsteuer-Viewer Thüringen als auch im Finanzamt noch nicht vollzogen worden sind, so die Auskunft aus dem Finanzministerium. Da jedoch zwischen Elster und dem Grundsteuer-Viewer Thüringen kein Abgleich erfolgt, ist ein Abweichen von den Daten im Grundsteuer-Viewer nach Angaben von Carolin Radtke "unschädlich".

Die Angabe der Nutzungsart beruht auf den Katasterunterlagen, die auch nur sehr grob sind für den jeweiligen Großraum gelten. Das ist besonders bei land- und forstwirtschaftlichen Flächen bis hin zu Kleingärten und sogenanntem "Unland" wichtig, also unbebauten Flächen, die nicht richtig zugeordnet werden können. Wenn zum Beispiel Ihr kleiner, fast nutzloser Abhang mit zwei Obstbäumen zwischen zwei bewirtschafteten Feldern liegt, dann wird unter Umständen auch aus ihrem Grundstück eine Fläche mit "landwirtschaftlicher Nutzung". Aber genau für die Korrektur dieser Angaben ist ja die Erklärung auch gedacht. Bei Elster gibt es 34 verschiedene Nutzungsarten für land- und forstwirtschaftlichen Flächen: Wählen Sie die aus, die am besten passt.

"Das, was der Realität entspricht, ist in der Erklärung anzugeben und kann von den Angaben im Kataster abweichen. Das überprüfen wir auch nicht vom Finanzamt", erklärt Carolin Radtke vom Thüringer Finanzministerium. Trotzdem gibt es Plausibilitätsprüfungen. Also die Nutzungsart 27 "Windenergie" direkt in einer Einfamilienhaussiedlung würde auffallen, die Nutzungsart 15 "Hopfen" ebenso.