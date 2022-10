Es klingt zwar etwas pietätlos, aber dann muss die Erklärung in dessen Namen erfolgen und die Post geht auch an die letzte Meldeadresse. Auch das liegt daran, dass der Stand zum 1. Januar 2022 als "Hauptfeststellungszeitpunkt" abgefragt wird. Letztlich gilt also, wer zu diesem Zeitpunkt in den amtlichen Registern als Eigentümer eingetragen ist. Die Mitteilung mit der Bitte um Korrektur kann gleich mit der Erklärung erfolgen.